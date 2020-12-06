Учёные передали двум обезьянам изображение прямо в мозг

Вообще-то обезьяны, как и человек, воспринимают визуальную информацию, когда свет попадает на сетчатку их глаз. В новой же работе учёные смогли передать обезьянам изображение прямо в мозг. Это хорошая новость для людей, которые потеряли зрение.

Учёные объяснили, что зрительная кора чем-то похожа на экран в кинотеатре. Каждая область её поверхности отображает поле зрения. Активация электродов в форме буквы «A», соприкасающихся со зрительной корой должна заставить человека или животное увидеть рисунок «A» из точек.

Учёные использовали массив электродов длиной 1,5 мм. Они были установлены на зрительную кору так, чтобы получить лучший контакт с нервными клетками. Всего было имплантировано 16 массивов по 64 электрода.

Обезьяны ранее уже были обучены распознавать 16 букв из точек и двигать глазами определённым образом, когда видят каждую из них. Благодаря этому учёные поняли, что животные «увидели» в голове буквы.