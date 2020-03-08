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Учёные передали информацию по рекордно длинной квантовой связи

Это важный шаг для разработки квантовых компьютеров
Учёные из Швейцарии передали информацию по рекордно длинной квантовой связи. Длина «кабеля» составила пять метров, и это действительно достижение.

Квантовые компьютеры могут производить вычисления, недоступные обычным суперкомпьютерам. Однако квантовым машинам ещё далеко до идеала из-за ошибок, которые возникают при работе с кубитами — наименьшими элементами для хранения информации.

Наиболее перспективными являются сверхпроводящие квантовые компьютеры, которые работают при очень низких температурах. Однако сейчас в таких холодильниках нельзя разместить больше нескольких сотен кубитов. Поэтому для того, чтобы создать большой квантовый компьютер, нужно научиться связывать два рефрижератора.

Именно это и сделали швейцарские физики. Они соединили два сверхпроводящих чипа из двух отдельных рефрижераторов с помощью волновода (микроволнового резонатора) длиной пять метров. По нему передавалась информация. Учёным впервые удалось сохранить когерентность (скоррелированность нескольких волновых процессов во времени) системы чип-резонатор-чип при таком большом резонаторе.