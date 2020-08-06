Учёные переименовали человеческие гены из-за Microsoft Excel

Microsoft Excel широко используется в научной среде. Однако программа не была разработана специально для научных задач. Поэтому произошла следующая ситуация: когда пользователь-учёный вводил названия генов в таблицу, например MARCH1, программа автоматически конвертировала написанное в дату — 1-Mar (1 марта).

Это не такая мелочь, как может показаться на первый взгляд. Недавно учёные проверили 3597 научных статей и обнаружили, что пятая часть из них пострадала от ошибок Excel.

Единственный способ исправить ситуацию — поменять тип данных для столбца. Но при неверном открытии файла, все настройки могут сбиться.

Для решения проблемы на этой неделе вышло новое руководство по наименованию генов. 27 из них уже поменяли названия. Пресловутый MARCH1 стал MARCHF1.