Учёные перепрограммировали мозг червя-мутанта

В эксперименте использовался микроскопический червь Caenorhabditis elegans. Учёные применили систему HySyn, созданную для восстановления связей между нейронами in vivo (в науке in vivo обозначает проведение экспериментов на/внутри живой ткани при живом организме).

Учёные показали, что экспрессия двух компонентов HySyn, нейропептида, взятого от гидры, воссоздаёт передачу сигнала в модели культуры нервной ткани млекопитающих и функционально перестраивает поведенческие цепи у червя.

Интересно, что организм гидры работает по совершенно другим биохимическим законам. «В гидре есть сотни нейронных пептидов, каждый из которых может быть отдельным каналом связи. В мозге любого животного есть много разнообразных синаптических связей. Возможность выбирать, что именно поместить в другой организм, и изучать последствия поможет нам понять, как и почему мозг делает то, что он делает», — пояснили исследователи.