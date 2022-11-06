Учёные пересмотрели старые представления о Луне

Дело в том, что ранее, анализируя породу, полученную в ходе миссий «Аполлон», учёные предположили, что Луна геологически мертва в течение последних 3 млрд лет.

Однако новым образцам лунной породы всего 2 млрд лет, и они указывают на то, что вулканическая активность происходила как минимум на миллиард лет дольше, чем предполагалось ранее. До этого исследователи также предполагали, что вулканизм на поздних стадиях мог быть вызван повышенным содержанием воды или распадом радиоактивных элементов в лунной мантии. Однако многочисленные анализы образцов исключили этот вариант.

Новое же исследование представляет первое жизнеспособное объяснение молодого вулканизма на Луне. «Это захватывающий результат, указывающий на значительный вклад океанских залежей лунной магмы на поздней стадии в вулканическое образование. Мы обнаружили, что свежесобранная магма образовалась на аналогичных глубинах, но на 80 градусов по Цельсию холоднее, чем более старые магмы. Это означает, что лунная мантия испытала устойчивое, медленное охлаждение на 80 градусов по Цельсию примерно от 3 до 2 млрд лет назад», — пояснили учёные.