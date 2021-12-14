Учёные: песня рэпера помогла снизить количество самоубийств

Эта песня вышла в 2017 году. Её название может показаться странным —это номер американской Национальной телефонной линии по предотвращению самоубийств. Текст же написан от имени человека, который хочет покончить с собой, однако звонит в службу оказания психологической помощи. Песня даже вошла в топ-10 рейтинга Billboard Hot 100 в США.

Служба предотвращения самоубийств США ранее сообщала, что за три недели после выхода трека количество звонков на горячую линию увеличилось на 27%.

Учёные же решили проанализировать реальное влияние песни на уровень суицидов. Оказалось, что в три периода повышенного интереса к треку — месяц после его выхода, дни выступления Logic на премии MTV 2017 года и церемонии «Грэмми» — число самоубийство падало, а на «телефон доверия» звонили больше. Всего уровень самоубийств снизился на 5,5%.