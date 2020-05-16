Учёные планируют печатать ядерные реакторы на 3D-принтере

Такой амбициозный проект есть у специалистов из Ок-Риджской национальной лаборатории. Сейчас разработка новых частей для ядерных реакторов — дорогостоящий и требующий много времени процесс. Инженерам приходится собирать деталь, помещать её в тестовый реактор и смотреть, работает ли она. Однако с применением 3D-печати время можно было бы сократить, утверждают в лаборатории.

Команда планирует напечатать один из проектов активной зоны небольшого ядерного реактора, который хотят ввести в эксплуатацию в 2023 году. Сообщается, что весь реактор будет размером с бочку пива. Он сможет обеспечивать энергией около тысячи домов.