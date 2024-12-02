Учёные ПНИПУ разработали ИИ для оценки состояния авиадвигателей

Авиационные двигатели играют ключевую роль в полёте, создавая тягу и снабжая самолёт энергией для работы систем. Для обеспечения безопасности важно постоянно отслеживать их состояние в разных условиях. Учёные Пермского Политеха предложили использовать искусственный интеллект для адаптивной диагностики двигателей, что повышает точность и скорость анализа. Татьяна Кузнецова, доцент кафедры «Конструирование и технологии в электротехнике», отметила, что разработка позволяет значительно снизить вероятность ошибок.

Текущие модели диагностики основываются на сложных системах уравнений, которые решаются с учётом физически измеряемых параметров. Однако существующие методы часто дают нестабильные результаты, особенно при небольших погрешностях измерений. Новый подход политехников включает генетический алгоритм, который работает по принципу естественного отбора, позволяя выбирать оптимальные параметры из множества возможных решений.

Испытания на стенде подтвердили эффективность метода: генетический алгоритм обеспечивает стабильность работы системы и низкую погрешность — всего 0,453%. Это особенно важно для условий полёта, где требуется высокая надёжность. Учёные уверены, что внедрение их алгоритмов сделает системы управления авиадвигателями нового поколения ещё более надёжными и адаптивными.