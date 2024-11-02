Учёные ПНИПУ разработали систему контроля бурения горизонтальных скважин

Учёные из Пермского политехнического университета (ПНИПУ), разработали систему для точного управления траекторией бурения горизонтальных скважин с помощью телеметрии. В пресс-службе университета сообщили, что эта технология помогает строго следовать заданному маршруту бурения, экономит время и позволяет полностью контролировать процесс в сложных подземных условиях. Система передаёт данные о скважине в режиме реального времени, что значительно облегчает бурение при высоком давлении и вибрациях.

Как объяснил доцент кафедры «Нефтегазовые технологии» Александр Мелехин, навигация при бурении глубиной до 3-4 км становится крайне сложной, особенно при диаметре скважины около 20 см. Для решения этой задачи учёные внедрили телеметрическую систему с оптико-волоконным гироскопом, которая позволяет контролировать траекторию и собирать необходимые данные из-под земли. По мере продвижения скважины устройство передаёт информацию на поверхность, а буровая бригада контролирует процесс и может быстро реагировать на любые отклонения.

На систему уже получен патент, и первые испытания прошли успешно. Учёные заключили соглашение с компанией «Пермские комплексы навигации и роторные управляемые системы» (ПКНРУС), чтобы совместно внедрять разработку в промышленность и использовать её в реальных условиях нефтедобычи.