Учёные «по счастливой случайности» обнаружили новый астероид

Астероид длиной от 100 до 200 метров является самым маленьким объектом, наблюдаемым на сегодняшний день с помощью телескопа. Астероид был обнаружен во время калибровки инструмента Mid-InfraRed Instrument (MIRI) телескопа, который работает в среднем инфракрасном диапазоне.

«Невероятная чувствительность Уэбба позволила увидеть этот примерно 100-метровый объект на расстоянии более 100 миллионов километров», — отметили учёные.