Учёные «по счастливой случайности» обнаружили новый астероид

19:20, 11 февраля 2023
1 мин.
Учёные «по счастливой случайности» обнаружили новый астероидС помощью «Джеймса Уэбба»
Европейские астрономы с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» обнаружили ранее неизвестный астероид размером с римский Колизей в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Они утверждают, что это произошло «по счастливой случайности».
Фото: Pixabay
Астероид длиной от 100 до 200 метров является самым маленьким объектом, наблюдаемым на сегодняшний день с помощью телескопа. Астероид был обнаружен во время калибровки инструмента Mid-InfraRed Instrument (MIRI) телескопа, который работает в среднем инфракрасном диапазоне.
«Невероятная чувствительность Уэбба позволила увидеть этот примерно 100-метровый объект на расстоянии более 100 миллионов километров», — отметили учёные.