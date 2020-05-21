Учёные по вкусу помидоров оценили способы их хранения

Целью исследователей было установить вкусовые различия между спелыми помидорами из магазина, которые хранились в холодильнике (температура 7 градусов по Цельсию) и при комнатной температуре (20 градусов по Цельсию). Вкусовые качества томатов учёные оценивали с помощью обученных и опытных экспертов.

После того, как исследователи учли все факторы при поставке, которые могли влиять на помидоры после их сбора, оказалось, что существенной разницы между вкусом томатов из двух различных групп нет. То есть спор оказался бессмысленным: хранить помидоры можно там, где хочется. Хуже они от холодильника не станут. Больше всего на вкус томатов, конечно, влияет их сорт.