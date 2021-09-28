Учёные подняли тревогу из-за наркотиков в реке возле музыкального фестиваля

Наука и технологии
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Учёные подняли тревогу из-за наркотиков в реке возле музыкального фестиваляВещества опасны для живых организмов, населяющих водоём
Учёные обнаружили в реке, протекающей около того места, где проводится музыкальный фестиваль Гластонбери, запрещённые наркотические вещества. Они подвергают опасности рыб и другие живые организмы в водоёме.
Исследователи рассказали, что уровни кокаина и экстази, обнаруженные в воде, были настолько высокими, что могли нанести вред живым организмам реки Уайтлэйк.
Учёные брали пробы из реки в 2019 году во время пятидневного фестиваля. Оказалось, что концентрации экстази тогда превысили в четыре раза показатели, определённые через неделю после фестиваля. По словам исследователей, уровень кокаина в воде поднялся до такой степени, которая опасна для жизненного цикла редкого и охраняемого европейского угря.
Учёные пришли к выводу, что вещества оказываются в воде из-за того, что люди мочатся не в туалетах. Поэтому исследователи призвали гостей фестиваля использовать уборные.