Учёные подняли тревогу из-за наркотиков в реке возле музыкального фестиваля

Исследователи рассказали, что уровни кокаина и экстази, обнаруженные в воде, были настолько высокими, что могли нанести вред живым организмам реки Уайтлэйк.

Учёные брали пробы из реки в 2019 году во время пятидневного фестиваля. Оказалось, что концентрации экстази тогда превысили в четыре раза показатели, определённые через неделю после фестиваля. По словам исследователей, уровень кокаина в воде поднялся до такой степени, которая опасна для жизненного цикла редкого и охраняемого европейского угря.

Учёные пришли к выводу, что вещества оказываются в воде из-за того, что люди мочатся не в туалетах. Поэтому исследователи призвали гостей фестиваля использовать уборные.