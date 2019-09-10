Учёные подробно описали последние дни жизни всех динозавров

Этот кратер носит название Чиксулуб. Несколько лет назад в нём начался сбор древних образцов породы, и теперь учёные из Техасского университета обнародовали результаты анализа. Им удалось определить даже те вещества, которые осели на поверхность в первые часы после удара.

Учёные установили, что в первые сутки после падения метеорита Центральная возвышенность Чиксулуба поднялась на 130 метров. В окрестностях разгорелся пожар, который уничтожил всё живое. Частички пепла обнаружились в кратере: их туда занесло ветром.

Серосодержащих отложений при этом в месте удара не нашли, а это значит, что данные минералы сразу полностью испарились. Атмосфера наполнилась частицами серы, что вызвало кислотные дожди и препятствовало прохождению солнечного света. Таким образом, большая часть динозавров погибла не конкретно из-за самого удара, а от последствий, им вызванных.