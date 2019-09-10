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Учёные подробно описали последние дни жизни всех динозавров

Причиной вымирания стало падение метеорита
Динозавры и множество других существ исчезли с лица Земли около 66 миллионов лет назад. Это назвали Мел-палеогеновое вымиранием. Многие учёные сходятся во мнении, что причиной катастрофы стало падение огромного метеорита. Центр удара пришёлся на место, где сейчас находится мексиканский полуостров Юкатан. Анализ кратера, сохранившегося там, помог исследователям восстановить цепочку событий, которые произошли в последние дни эпохи динозавров.

Этот кратер носит название Чиксулуб. Несколько лет назад в нём начался сбор древних образцов породы, и теперь учёные из Техасского университета обнародовали результаты анализа. Им удалось определить даже те вещества, которые осели на поверхность в первые часы после удара.

Учёные установили, что в первые сутки после падения метеорита Центральная возвышенность Чиксулуба поднялась на 130 метров. В окрестностях разгорелся пожар, который уничтожил всё живое. Частички пепла обнаружились в кратере: их туда занесло ветром.

Серосодержащих отложений при этом в месте удара не нашли, а это значит, что данные минералы сразу полностью испарились. Атмосфера наполнилась частицами серы, что вызвало кислотные дожди и препятствовало прохождению солнечного света. Таким образом, большая часть динозавров погибла не конкретно из-за самого удара, а от последствий, им вызванных.

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