Учёные подсчитали количество повторно болеющих COVID-19 людей с антителами

Авторы статьи проанализировали данные по 1429 работникам лечебно-реабилитационных центров и по 682 пациентам. У этих людей определяли наличие антител к коронавирусу. Антитела выявили у 226 пациентов и у 408 медицинских работников. Коронавирусную инфекцию диагностировали у 20% пациентов без антител и у 2% пациентов с антителами. Среди медработников это количество составило 11% и 2% соответственно.

Отмечается, что учёные не нашли разницы в уровне антител между людьми, у которых было повторное заражение, и у остальных людей с антителами. В целом, риск заразиться был выше у тех участников исследования, у которых вообще не было антител.