Учёные подсчитали, сколько любовных отношений начинаются с дружбы

Учёные опросили почти 1900 студентов и более взрослых людей. 68% участников исследования рассказали, что их последние романтические отношения начались с дружбы. Среди людей гомосексуальной ориентации таких случаев оказалось даже больше — 85% пар были сначала друзьями.

При этом многие студенты довольно долго дружили, прежде чем начать строить отношения. Их дружба продолжалась один-два года. Они утверждают, что при знакомстве не считали друг друга привлекательным и не планировали отношения.

Также опрошенные рассказали, что предпочитают развивать отношения с уже знакомыми людьми, а не искать их онлайн или на вечеринках.