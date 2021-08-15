Учёные подсчитали, сколько мужчин передают опасные мутации своим детям

Если количество аномальных клеток в тканях превышает количество нормальных развиваются болезни. Например, мозаичную форму имеет синдром Дауна.

Учёных интересовал клональный мозаицизм в мужских семенниках, то есть там, где образуются сперматозоиды. Исследователи увидели, что один из 15 мужчин может передавать мутации своим детям.

«Более ранние исследования показали, что мутации сперматозоидов способствуют возникновению таких расстройств, как аутизм и эпилепсия, но последствия для мужчин без семейной истории болезни оставались неизвестны», — пояснил один из учёных.

То есть мутации в мужских половых клетках могут повышать риск расстройств аутистического спектра. Что важно, мутации оставались незамеченными у мужчин до тех пор, пока у них не рождались дети.