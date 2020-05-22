Учёные подсчитали, сколько раз в день надо мыть руки для защиты от коронавируса

Стоит отметить, что пока исследование опубликовано на платформе Wellcome Open Research и ожидает экспертного обзора. Если работа будет одобрена, она станет первой, подтверждающей эффективность регулярного мытья рук в борьбе с сезонной коронавирусной инфекцией, в том числе, как утверждается, с COVID-19.

Для исследования 1633 участника предоставили информацию о том, как часто они моют руки, и заражены ли коронавирусной инфекцией. Учёные классифицировали частоту мытья рук по трём категориям: низкая (менее 5 раз в день), умеренная (6-10 раз в день) и высокая (больше 10 раз в день).

Умеренная частота мытья рук оказалась связана со сниженным риском заражения коронавирусом — на 36% по сравнению с теми, кто мыл руки редко.