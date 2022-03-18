Учёные подсчитали, сколько трудовых дней теряют американцы из-за запоев

Исследователи изучили данные репрезентативной поперечной выборки, собранные с 2015 по 2019 год. Всего у них была информация по 110 701 взрослым американцам.

Оказалось, что человек с лёгким расстройством алкогольного поведения пропускает около 18 дней в году. С умеренным — почти 24 дня. А вот люди с тяжёлым расстройством пропускают 32 рабочих дня в году. Скорее всего, речь идёт о запоях. Всего люди из-за алкоголя пропустили более 232 млн рабочих дней в год.

Также учёные выяснили, что среди работников, трудящихся полный день, люди с расстройством употребления спиртных напитков составили около 9,3%. Среди безработных процент оказался выше — 14,1%. Чаще всего алкоголизм встречался у мужчин и молодых людей, а также белых, латиноамериканцев и тех, кто имел низкий уровень дохода.