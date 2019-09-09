Учёные подтвердили, что инопланетяне были на Земле

Млечный путь может объединять межзвёздные инопланетные цивилизации. Земляне могут об этом не знать просто потому, что с тех пор прошло десятки миллионов лет. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в The Astronomical Journal.

Учёные уверены, что внеземная разумная жизнь уже планомерно исследует галактику. Исследование является ещё одной попыткой объяснить так называемый парадокс Ферми, заключающийся в отсутствии видимых следов деятельности инопланетных цивилизаций, которые должны были бы остаться во Вселенной за миллиарды лет развития. Проще говоря: «Если мы во вселенной не одни, то где все?».

Ответ предлагается простой. Возможно, инопланетяне попросту не торопятся и осваивают Вселенную планомерно. Кроме того, межзвёздные путешествия занимают много времени. Не только земляне столкнулись со сложностями при перемещении к другим звёздам и вынужденное ожидание подходящих траекторий.

Как полагает британско-американский астрофизик Калеб Шарф (Caleb Scharf) и его коллеги, если инопланетная цивилизация действительно разумна, то она должна учитывать и использовать для межзвездных путешествий движение звёзд, которые постоянно то сходятся, то расходятся.

Если предположить «стратегическое» освоение вселенной, то инопланетяне могут дожидаться приближения очередного мира, подходящего по условиям для жизни, перебираться на него и осваивать пока не подойдёт оптимальное время для следующего перелёта. Такое освоение Вселенной, растянутое на миллионы лет, называют «Эффектом авроры» в честь фантастического романа Кима Робинсона.

Шарф также допускает, что Землю инопланетяне могли посетить в далёком прошлом — десятки миллионов лет назад. Если посещение было недолгим, то за прошедшее время следов о нём могло и не сохранится.