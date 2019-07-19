Учёные подтвердили, что медицинский рентген провоцирует рак

Рост количества клеток с мутациями в гене p53 оказался связан с облучением, эквивалентным тому, которое человек получает во время трёх процедур КТ. К слову, оно считается совершенно безопасным. Правда, стоит понимать, что учёные, как обычно, наблюдали всё на лабораторных мышах.

В то же самое время исследователи обнаружили, что если мыши получали перед облучением антиоксиданты, а точнее N-ацетилцистеин, то увеличивался рост здоровых клеток. Они вытесняли мутировавшие.

Исследователи полагают, что их работа поможет помочь правильно оценить риски при обследованиях людей с помощью низких доз облучения. Впрочем, для того, чтобы делать правильные выводы, необходимы дальнейшие исследования уже на человеке.