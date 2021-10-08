Учёные подтвердили, что на Марсе были озеро и река

Perseverance оказался на Марсе в феврале 2021 года. Его высадили на дно кратера Езеро. Он был выбран в первую очередь потому, что предыдущие наблюдения показали, что в прошлом в нём могли находится большое озеро и дельта реки.

Миссия дала свои плоды: данные марсохода смогли подтвердить гипотезу. Исследователи проанализировали фотографии кратера, сделанные Perseverance. На снимках учёные заметили характерный для дна озера рельеф.

Сегодня кратер Езеро абсолютно сухой, как и остальная поверхность Марса. Учёные считают, что планета высохла около 3,5 млрд лет назад, после того, как её глобальное магнитное поле исчезло, и некогда плотная атмосфера стала восприимчивой к разрушению.