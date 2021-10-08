Учёные подтвердили, что на Марсе были озеро и река

Наука и технологии
Сегодня в 16:00
1 мин.
Учёные подтвердили, что на Марсе были озеро и рекаПомог марсоход
Марсоход Perseverance прислал NASA доказательства того, что в том месте, где он находится, действительно когда-то были водоёмы.
Perseverance оказался на Марсе в феврале 2021 года. Его высадили на дно кратера Езеро. Он был выбран в первую очередь потому, что предыдущие наблюдения показали, что в прошлом в нём могли находится большое озеро и дельта реки.
Миссия дала свои плоды: данные марсохода смогли подтвердить гипотезу. Исследователи проанализировали фотографии кратера, сделанные Perseverance. На снимках учёные заметили характерный для дна озера рельеф.
Сегодня кратер Езеро абсолютно сухой, как и остальная поверхность Марса. Учёные считают, что планета высохла около 3,5 млрд лет назад, после того, как её глобальное магнитное поле исчезло, и некогда плотная атмосфера стала восприимчивой к разрушению.