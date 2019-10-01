Учёные подтвердили, что жить у моря полезно для здоровья

Они использовали данные опроса около 26 000 человек, живущих в различной удалённости (от 1 км до 50) от побережья. Затем учёные сравнили психическое здоровье людей. Оказалось, что доступ жителей к водоёмам благополучно сказывался на самочувствии.

После уточнения результатов с учётом других факторов, исследователи пришли к выводу, что близость к побережью особенно сильно влияет на здоровье людей с небольшим доходом (конечно, в лучшую сторону).

Учёные уверены, что их исследование полезно потому, что в перспективе может заставить политиков больше использовать прибрежные пространства для расселения людей. А это благополучно скажется на общественном здоровье.