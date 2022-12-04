Учёные подтвердили опасность раковин общественных туалетов

Исследователи проверили более 250 раковин общественных туалетов. В результате грибковые сообщества во всех стоках оказались похожи. Эти организмы могут переносить высокие температуры, высокую кислотность среды и низкое содержание питательных веществ. Некоторые грибки и вовсе могут использовать моющие средства в качестве источника пищи.

Учёные отметили, что грибки могут быть факторами риска проблем со здоровьем в больницах или домах престарелых, где у многих людей ослабленный иммунитет.