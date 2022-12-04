Учёные подтвердили опасность раковин общественных туалетов

20:13, 04 декабря 2022
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Учёные подтвердили опасность раковин общественных туалетовТам копятся грибки
Учёные из Университета Рединга обнаружили, что в стоках раковин общественных туалетов скапливаются грибки, которые могут служить резервуарами для сохранения плесени.
Фото: Unsplash
Исследователи проверили более 250 раковин общественных туалетов. В результате грибковые сообщества во всех стоках оказались похожи. Эти организмы могут переносить высокие температуры, высокую кислотность среды и низкое содержание питательных веществ. Некоторые грибки и вовсе могут использовать моющие средства в качестве источника пищи.
Учёные отметили, что грибки могут быть факторами риска проблем со здоровьем в больницах или домах престарелых, где у многих людей ослабленный иммунитет.