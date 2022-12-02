Учёные подтвердили опасность жары для пожилых людей

Учёные увидели, что пожилые люди могут быть более восприимчивы к инсульту после воздействия жаркой погоды. В исследовании участвовали 3367 жителей Японии в возрасте 65 лет и старше. Учёные также получили почасовые данные о температуре воздуха, относительной влажности, давлении и средней концентрации твёрдых частиц.

Связь между температурой и инсультом анализировалась во время сезона дождей, через месяц, через два месяца и через три месяца. Исследователи обнаружили, что связь между температурой и инсультом была наиболее сильной через месяц после сезона дождей. При повышении температуры на каждый 1 °C риск обращения за неотложной помощью по поводу инсульта увеличивался на 35%.