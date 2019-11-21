Учёные подтвердили падение популярности сладкой газировки

Для сравнения исследователи взяли период с 2003 по 2014 годы. Они изучили данные детей и подростков из различных групп, в том числе участников Программы льготной покупки продуктов (SNAP). По этой программе власти США перечисляют деньги на покупку еды более 40 млн американцев с низким доходов.

Несмотря на обнаруженное снижение потребления сладких напитков, пристрастие детей к ним всё ещё остаётся высоким. 61% среди всех участников исследования и 75,6% (было 84,2%) среди участников SNAP пьют напитки с высоким содержанием сахара каждый день.

К таким напиткам учёные относят газировку, фруктовые соки и сладкое молоко (наподобие Milkis).