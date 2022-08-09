Учёные подтвердили: перевёрнутые молнии существуют

Благодаря одному гражданскому учёному, такая перевёрнутая молния была зарегистрирована над облаками во время шторма в Оклахоме в 2018 году. С помощью данных, собранных другими инструментами, учёные смогли детально изучить её.

Данные показали, что «струя» распространялась от облаков с максимальной высотой около 8 километров до высоты примерно в десять раз больше — почти до линии Кармана, где заканчивается атмосфера Земли и начинается космическое пространство.

Почему же молния направлена вверх, учёные пока не знают. Исследователи предполагают, что что-то может мешать молнии двигаться вниз или к другим облакам.