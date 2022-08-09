Учёные подтвердили: перевёрнутые молнии существуют

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Учёные подтвердили: перевёрнутые молнии существуютНо объяснить это явление не смогли пока
Обычные молнии видели, наверное, все в своей жизни. А вот о перевёрнутых стали рассказывать сравнительно недавно — они вырываются из облаков вверх. Вероятно, люди не замечали такое из-за того, что явление происходит вне поля зрения, над слоем грозовых облаков. Теперь учёные подтвердили, что такое возможно.
Благодаря одному гражданскому учёному, такая перевёрнутая молния была зарегистрирована над облаками во время шторма в Оклахоме в 2018 году. С помощью данных, собранных другими инструментами, учёные смогли детально изучить её.
Данные показали, что «струя» распространялась от облаков с максимальной высотой около 8 километров до высоты примерно в десять раз больше — почти до линии Кармана, где заканчивается атмосфера Земли и начинается космическое пространство.
Почему же молния направлена вверх, учёные пока не знают. Исследователи предполагают, что что-то может мешать молнии двигаться вниз или к другим облакам.