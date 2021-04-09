Учёные подтвердили способность собак ревновать

Кратко о научной работе рассказывает Naked Science. Авторы провели эксперименты с 18 собаками. Животные смотрели, как их хозяева ласкают либо другую собаку, либо пушистый флисовый цилиндр. Затем между питомцами-участниками опыта и другими собаками (куклами) опускали барьер. Если животные видели живого конкурента, то бросались на барьер с большей силой, чем если видели флисовый цилиндр.

Как считают учёные, тот факт, что собаки не реагировали на игрушку, но реагировали на другое животное, подтверждает наличие у них чувства ревности.

Недавно учёные обнаружили у собак самосознание. Животные понимают, что они отдельные сущности из окружающей среды.