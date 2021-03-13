Учёные подтвердили столкновение античастицы с веществом в Антарктике

Столкновение вызвало резонанс Глэшоу. Так называют резонансный рост сечения рождения W-бозона в столкновении электронного антинейтрино с электроном при определённой энергии антинейтрино. Она превышает энергию, которую, как ожидается, можно будет получить на Большом адронном коллайдере после его модернизации. Отмечается, что учёные не ожидали увидеть свидетельство резонанса Глэшоу, но теперь, когда оно у них есть. Оно позволяет подтвердить Стандартную модель.

Учёным, которые работают на нейтринной обсерватории IceCube в Антарктике, понадобилось более четырёх лет, чтобы подтвердить явление. Однако это не сравнится со временем, которое понадобилось исследователям, чтобы вообще дождаться столкновения. Впервые резонанс Глэшоу теоретически описали в 1960 году.