Учёные подтвердили важность письма от руки вместо набора на клавиатуре

Ранние исследования показали, что оптимальные для обучения паттерны мозговых волн появляются, когда люди пишут от руки. В новой работе, о которой кратко пишет «Популярная механика», учёные изучали различия в мозговой активности при рисовании, письме от руки и наборе текста на клавиатуре. В испытании участвовали и дети, и взрослые.

Учёные увидели, что при письме от руки активируются те нейроны, которые важны для памяти и кодирования новой информации.

Исследователи, впрочем, пришли к выводу, что в обучение лучше включать все три вида визуализации информации — и письмо, и рисование, и набор текста на клавиатуре.