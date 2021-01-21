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Учёные показали «евро» бронзового века
Они напоминают кольца
Археологи узнали, как выглядели аналоги денег древних жителей Центральной Европы. Как оказалось, в качестве «евро» выступали бронзовые кольца, топоры и полоски металла.
Большинство этих артефактов однотипны. То есть их форма и масса стандартизированы. Из-за этого учёные решили, что данные предметы были ранней формой денег. «Первые "евро" выглядели крайне разнообразно — они были похожи на кольца, "рёбра" и головки топоров», — рассказал один из учёных.
В своих поисках исследователи отталкивались от гипотезы, что древние аналоги денег должны были бы встречаться в большом количестве. Учёные проанализировали археологические находки и пришли к выводу, что в роли денег могли выступать три типа предметов — бронзовые кольца, головки топоров и узкие полоски из металла. Последние, кстати, похожи на человеческие рёбра.