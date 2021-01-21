Учёные показали «евро» бронзового века

В своих поисках исследователи отталкивались от гипотезы, что древние аналоги денег должны были бы встречаться в большом количестве. Учёные проанализировали археологические находки и пришли к выводу, что в роли денег могли выступать три типа предметов — бронзовые кольца, головки топоров и узкие полоски из металла. Последние, кстати, похожи на человеческие рёбра.