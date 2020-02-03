Учёные показали, как бы выглядела Земля без океанов

Автор ролика работает в Японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA). Для нового видео он взял анимацию, созданную представителями NASA в 2008 году, и добавил в неё некоторые детали. В частности, специалист отредактировал хронометраж и добавил трекер, которые показывает, как много воды «высыхает».

Первыми при высыхании становятся видны континентальные шельфы. Некоторые из их частей наши предки могли использовать для миграции с континента на континент. На анимации также отображена самая длинная горная цепь планеты, которая становится видна только, когда уровень воды падает с 2000 до 3000 метров. Это срединно-океанический хребет, который тянется на 60 000 километров через весь земной шар. Большая его часть (90%) сейчас скрыта под водой.