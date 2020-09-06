Учёные показали, как могла бы выглядеть невидимая тёмная материя

Науке известно, что тёмная материя как бы собирается в комки, формируя зачатки галактических скоплений. Также тёмная материя часто образует гало вокруг галактического диска. Предполагается, что масса гало — главный компонент общей массы галактики.

Недавно команда учёных из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики запустила детальную симуляцию тёмной материи на компьютере. Исследователи отталкивались от того, что тёмная материя состоит из слабовзаимодействующих массивных частиц (WIMP), масса которых в 100 раз превышает массу протона.

В симуляции тёмная материя сформировала гало вокруг галактики. Но помимо этого гало появилось и у планет, и у скоплений галактик. Эти гало имели похожую структуру: они были более плотными к центру.

Маленькие гало тёмной материи сложно обнаружить по их гравитационному воздействию. Но есть гипотеза, что при столкновении частиц тёмной материи образуется гамма-излучение. В компьютерной модели большая часть гамма-излучения исходила именно от небольших гало тёмной материи.