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Учёные показали, как выглядела бы Земля для инопланетных исследователей

Если бы они наблюдали её с помощью телескопов
Земные учёные активно ищут планеты у других звёзд, надеясь обнаружить среди них похожие на нашу. А что, если на какой-нибудь планете местные исследователи занимаются тем же самым? Американские астрономы решили показать, как выглядела бы Земля для таких инопланетных учёных.

Конечно, наблюдать нашу планету они смогли бы только через телескопы и расстояния в несколько световых лет. Для создания правдоподобной модели исследователи из Корнеллского университета в США использовали около 10 тысяч снимков Земли, сделанных специалистами NASA с помощью спутника Deep Space Climate Observatory. Все эти снимки собирались в течение двух лет на десяти отдельно взятых длинах волн.

Получилась своеобразная карта Земли, с помощью которой инопланетные учёные смогли бы понять, есть ли тут океаны, облака и ледяные шапки.

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