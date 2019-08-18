Учёные показали, как выглядела бы Земля для инопланетных исследователей

Конечно, наблюдать нашу планету они смогли бы только через телескопы и расстояния в несколько световых лет. Для создания правдоподобной модели исследователи из Корнеллского университета в США использовали около 10 тысяч снимков Земли, сделанных специалистами NASA с помощью спутника Deep Space Climate Observatory. Все эти снимки собирались в течение двух лет на десяти отдельно взятых длинах волн.

Получилась своеобразная карта Земли, с помощью которой инопланетные учёные смогли бы понять, есть ли тут океаны, облака и ледяные шапки.