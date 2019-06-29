Учёные показали колонизацию галактики

Учёные при Европейском космическом агентстве смоделировали наиболее оптимальный способ, с помощью которого человечество может колонизировать Млечный Путь.

Симуляция была создана в рамках десятого ежегодного Глобального конкурса по оптимизации траектории (GOTC X), на который команды представляют наиболее эффективные методы колонизации как можно большего числа звездных систем.

Согласно условиям конкурса, учёным предлагается представить, что человечество через 10 тысяч лет отправилось покорять галактику. 100 000 звездных систем в галактике были определены как подходящие для колонизации. Также отмечается, что за прошедший срок технологии и знания продвинулись вперёд, но инструменты человечества всё ещё подчиняются законам инерции и не способны мгновенно перемещаться в космосе.