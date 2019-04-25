Учёные показали прибор для чтения мыслей

Как сообщает издание Science News, при разработке устройства учёные использовали данные по активности мозга во время речи, собранные у пяти пациентов с эпилепсией. Дело в том, что эти пациенты имели временно имплантированные в мозг электроды, которые помогали учёным наблюдать течение болезни. Приборы зафиксировали мозговую активность говорящих пациентов, а исследователи затем сопоставили отдельные сигналы с движениями голосового тракта. Так учёные создали виртуальную модель речевого аппарата каждого пациента.

После этого смоделированные движения голосового тракта перевели в звуки. Около 70% этих искусственных звуков слушатели смогли распознать как отдельные слова.

К сожалению, эта методика неприменима для воссоздания речи у людей, с повреждениями голосовых связок или болезнью Лу Герига (боковой амиотрофический склероз).