Учёные показали работу квантового двигателя

Работа учёных описывает реализацию теплового двигателя на базе системы со спином 1/2 и методов ядерного магнитного резонанса. В эксперименте исследователи изменяли момент импульса атомного ядра изотопа углерод-13 при помощи радиочастотного поля, чтобы получить цикл Отто — термодинамический цикл, описывающий рабочий процесс двигателя внутреннего сгорания.

Учёные объяснили, что разница энергии между двумя возможными ориентациями спина увеличивалась и уменьшалась подобно движению поршня в двигателе автомобиля. При выполнении одного квантового цикла Отто тепловой двигатель обладал коэффициентом полезного действия, равным 42%.