Учёные показали скрытое в картине Пикассо изображение голой женщины

Специалисты обучили компьютерную программу, и она добавила к скрытой картине мазки, характерные для Пикассо. Затем удалось сгенерировать карту высот портрета, чтобы придать ему текстуру. В итоге исследователи распечатали изображение на холсте с помощью технологии 3D-печати.