Учёные показали скрытое в картине Пикассо изображение голой женщины

Наука и технологии
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Учёные показали скрытое в картине Пикассо изображение голой женщиныЕго нашли под «Завтраком слепого» (см. ниже)
Учёные обнаружили портрет сидящей на корточках обнажённой женщины, спрятанный в картине Пабло Пикассо. Исследователи использовали для этого технологии искусственного интеллекта, обработки изображений и 3D-печати.
Портрет получил название «Одинокая сидящая обнажённая» (Lonesome Crouching Nude). Пикассо закрасил это изображение при создании «Завтрака слепого» в 1903 году. Рисунок женщины был частично обнаружен с помощью метода рентгенофлуоресцентного анализа. Так удалось увидеть очертания. А вот компания Oxia Palus полностью восстановила изображение.
Специалисты обучили компьютерную программу, и она добавила к скрытой картине мазки, характерные для Пикассо. Затем удалось сгенерировать карту высот портрета, чтобы придать ему текстуру. В итоге исследователи распечатали изображение на холсте с помощью технологии 3D-печати.