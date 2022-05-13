Учёные полгода питали компьютер с помощью сине-зелёных водорослей

Авторы новой научной работы пояснили, что для питания сети устройств Интернета вещей необходимы устойчивые, доступные и децентрализованные источники электроэнергии. Энергопотребление одного такого девайса невелико — от мкВт до мВт — но их количество уже достигло многих миллиардов и, как ожидается, вырастет до одного триллиона к 2035 году. Аккумуляторы в основном используют дорогие и неустойчивые материалы.

Чтобы решить эти проблемы, учёные разработали биофотоэлектрическую систему сбора энергии, которая использует фотосинтезирующие микроорганизмы на алюминиевом аноде. Эта система способна питать микропроцессор Arm Cortex M0+, широко используемый в устройствах Интернета вещей. Такой компьютер проработал более шести месяцев в домашних условиях при естественном освещении.