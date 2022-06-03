Учёные: половина Земли должна стать заповедником, иначе животные и растения вымрут

Группа специалистов под руководством Джеймса Р. Аллана из Амстердамского университета использовала передовые геопространственные алгоритмы для составления карты оптимальных территорий для сохранения наземных видов и экосистем по всему миру. Далее они использовали сценарии землепользования с пространственной привязкой для количественной оценки того, какая часть этих земель окажется под угрозой в результате деятельности человека к 2030 году.

“Мы должны действовать быстро, наши модели показывают, что более 1,3 млн. км2 Земли - площадь, превышающая площадь Южной Африки, - скорее всего, к 2030 году будут расчищены для использования человеком, что будет иметь катастрофические последствия для дикой природы”, - сказал ведущий автор Джеймс Аллан

В настоящее время обсуждается цель на 2030 год, согласно которой страны должны сохранить 30% своих земель с помощью охраняемых территорий и других подходов.