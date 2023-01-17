Учёные: польза витамина D зависит от массы тела

В одном рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании участвовал 25 871 американец. На момент начала исследования ни у кого из испытуемых не было рака и сердечно-сосудистых заболеваний. За время наблюдения учёные выявили ​​статистическую корреляцию между ИМТ и заболеваемостью раком и аутоиммунными заболеваниями. Кроме того, исследование показало небольшую пользу добавок витамина D для предотвращения рака, сердечного приступа или инсульта.

В новой работе учёные внимательно изучили обнаруженные корреляции и увидели, что добавка витамина D увеличивает большинство биомаркеров, связанных с его метаболизмом. Однако это увеличение было значительно меньше у людей с повышенным ИМТ. Иными словами, витамин D хуже усваивается у людей с лишним весом.

«Это исследование проливает свет на то, почему мы наблюдаем снижение смертности от рака и аутоиммунных заболеваний на 30-40% при приёме добавок витамина D людьми с более низким ИМТ, а у людей с более высоким ИМТ такого нет», — добавили учёные.

Стоит отметить, что для здоровья опасен не только дефицит каких-либо витаминов, но и их переизбыток. Например, потребление в пищу печени некоторых животных, таких как белый медведь, может привести к смерти человека из-за повышенного содержания витамина А.