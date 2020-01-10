Учёные поняли, как можно продлить жизнь в пять раз

Ранние исследования позволяли увеличить жизнь червей Caenorhabditis elegans в два раза. Учёным удавалось это сделать с помощью подавления экспрессии гена DAF-2. Кроме того, было известно, что к продлению жизни ведёт и подавление активности гена белка — RSKS-1. В 2013 году группа исследователей под руководством Ди Чэня (Di Chen) из Университета Наньцзинь создала нематоду, у которой одновременно были выключены оба этих гена. Такой мутант смог прожить в пять раз дольше обычного. Так учёные поняли, что мутации усиливают действие друг друга.

Позже исследователи решили понять механизм, позволяющий продлить червям жизнь, лучше. В ходе работы учёные выделили белки, синтез которых у мутантов-долгожителей подавлен. Они поняли, что какие-то из белков играют важную роль в ограничении длины жизни.

В итоге учёные поняли, что механизм, по всему видимому, работает так: у мутантов без RSKS-1 подавлен синтез белков, то есть в митохондрии их поступает меньше. Лишение червей ещё и DAF-2 приводит к тому, что субстратов для получения энергии в митохондриях становится немного. При дефиците энергии и низкой активности митохондрии выделяют сигнальные вещества, усиливающие в клетках ответ на стресс. То есть мутанты становятся более устойчивы к стрессам, от чего дольше живут.

Учёные также рассказали, что увеличение жизни червей по такой схеме эквивалентно 400 или 500 годам жизни человека.