Учёные поняли, как пчёлам удаётся размножаться без полового акта

Исследование провели специалисты из Сиднейского университета. Им удалось обнаружить один ген, благодаря которому становится возможным размножение без оплодотворения. Оказалось, что за рождение новой пчелы у самки-девственницы отвечает ген GB45239 на 11 хромосоме.

Такая особенность присуща медоносной пчеле из Южной Африки apis mellifera capensis. Неоплодотворённые яйца позволяют производить только самок, но не самцов. Как отметили учёные, самцы у этих пчёл в основном бесполезны.