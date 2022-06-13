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Учёные поняли, почему собаки так любят людей

Дело в генетической мутации
Учёные на один шаг приблизились к ответу на вопрос, почему собаки так хорошо относятся к людям. Сообщается, что животные могли научиться некоторым своим социальным навыкам благодаря ранее неизвестной генетической мутации.
Учёные поняли, почему собаки так любят людей

Группа исследователей из японского университета Адзабу заявила, что древние породы собак проявляли меньшую благосклонность к людям. Это указывает на то, что генетическая мутация произошла и распространилась по мере того, как люди разводили животных из-за их полезности. «Поскольку волки, имеющие одних и тех же предков, не демонстрируют хороших навыков общения с людьми, генетические изменения должны были произойти во время одомашнивания», — пишут авторы исследования.

Учёные добавили, что одомашнивание при этом включает в себя отбор черт, которые радикальным образом изменяют дикие виды, чтобы они стали более полезными для человека.

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