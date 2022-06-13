Учёные поняли, почему собаки так любят людей

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Учёные поняли, почему собаки так любят людейДело в генетической мутации
Учёные на один шаг приблизились к ответу на вопрос, почему собаки так хорошо относятся к людям. Сообщается, что животные могли научиться некоторым своим социальным навыкам благодаря ранее неизвестной генетической мутации.
Группа исследователей из японского университета Адзабу заявила, что древние породы собак проявляли меньшую благосклонность к людям. Это указывает на то, что генетическая мутация произошла и распространилась по мере того, как люди разводили животных из-за их полезности. «Поскольку волки, имеющие одних и тех же предков, не демонстрируют хороших навыков общения с людьми, генетические изменения должны были произойти во время одомашнивания», — пишут авторы исследования.
Учёные добавили, что одомашнивание при этом включает в себя отбор черт, которые радикальным образом изменяют дикие виды, чтобы они стали более полезными для человека.