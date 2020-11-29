Учёные поняли, почему у человека в космосе появляются проблемы со здоровьем

В последнем исследовании указано, что ключевую роль в этом могут играть митохондрии, энергетические станции клетки. В частности, астронавт Скотт Келли (Scott Kelly) мог столкнуться на Международной космической станции (МКС) с изменениями в иммунной системе из-за проблем с митохондриями.

То, что митохондриальная активность меняется в космосе, подтвердили образцы тканей многих других астронавтов. Также учёным помогла открытая платформы GeneLab, на которой собрано большое количество научных данных по космической биологии.

Открытие может помочь в разработке профилактическим мер и лекарств, благодаря которым люди смогут безопасно жить в космосе длительное время.