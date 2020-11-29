Наука и технологии
Сегодня 15:29
Учёные поняли, почему у человека в космосе появляются проблемы со здоровьем
Из-за изменений митохондриальной активности
У людей в космосе растёт вероятность развития проблем со здоровьем, например проблем с сердцем или нарушений сна. Учёные наконец поняли, что может быть тому причиной.
В последнем исследовании указано, что ключевую роль в этом могут играть митохондрии, энергетические станции клетки. В частности, астронавт Скотт Келли (Scott Kelly) мог столкнуться на Международной космической станции (МКС) с изменениями в иммунной системе из-за проблем с митохондриями.
То, что митохондриальная активность меняется в космосе, подтвердили образцы тканей многих других астронавтов. Также учёным помогла открытая платформы GeneLab, на которой собрано большое количество научных данных по космической биологии.
Открытие может помочь в разработке профилактическим мер и лекарств, благодаря которым люди смогут безопасно жить в космосе длительное время.