Учёные поняли, почему Земля не замёрзла

Известно, что раньше светимость Солнца была ниже. То есть в теории Земля должна покрыться ледниковым щитом миллиарды лет назад. Однако этого не случилось.

Учёные решили выяснить, почему. Они рассчитали, как менялась бы Земля при разных содержаниях углекислого газа в атмосфере. Моделирование показало, что если в воздухе много углекислого газа, то атмосфера может эффективно задерживать инфракрасное излучение от поверхности планеты. В итоге верхние слои атмосферы даже остужаются, поскольку до них не доходит нижнее тепло. Однако раннее Солнце излучало больше ультрафиолета, чем сейчас, который нагревал именно верхние слои атмосферы.

По расчётам учёных, в воздухе ранней Земли было не менее 40% углекислого газа. Из-за этого планета слабо теряла тепло, поэтому не могла оледенеть. Чуть позже однако Земля потеряла большую часть углекислого газа. Не исключено, что ключевую роль в этом сыграли растения.