Учёные попытались напоить шершней. У них не вышло

В отличие от других существ, восточные шершни могут метаболизировать этанол с исключительно высокой скоростью. Их тела оснащены множественными копиями гена, ответственного за производство фермента, который расщепляет алкоголь. Это генетическое преимущество, вероятно, развившееся благодаря их давней взаимовыгодной связи с дрожжами, позволяет им переносить высокие концентрации алкоголя без опьянения или негативных последствий для здоровья.

В отличие от них, медоносные пчелы, которые использовались в качестве контрольной группы в исследовании, не смогли справиться с таким же уровнем потребления алкоголя. Они проявляли признаки опьянения, нарушения поведения и значительно сокращенную продолжительность жизни.

Изучая генетические и физиологические адаптации восточных шершней, ученые могут получить ценные знания для разработки новых методов лечения алкогольных расстройств.