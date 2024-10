Учёные попытались напоить шершней. У них не вышло

Наука о толерантности

Восточные шершни обладают уникальной способностью потреблять большое количество алкоголя без каких-либо опьяняющих эффектов или негативных последствий для здоровья, которые обычно поражают других животных. Новое исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, проливает свет на эту необычную адаптацию.