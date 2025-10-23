Учёные попытались опровергнуть теорию уничтожения людьми мегафауны Австралии

Современные методы, включая 3D-сканирование и радиометрическое датирование, показали, что кость была сухой и имела трещины, когда на неё нанесли разрез. Это якобы указывает на то, что кость использовалась как «объект коллекционирования», а не для еды.

Также исследователи изучили украшение из зуба Zygomaturus trilobus (крупное сумчатое), найденное в другом нехарактерном для него регионе. Это говорит о том, что окаменелости могли переноситься или обмениваться людьми на большие расстояния. Культурная ценность.