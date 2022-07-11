Учёные попытались создать искусственный интеллект, «думающий» как младенец

Учёные попытались создать искусственный интеллект, «думающий» как младенецНикакой эзотерики
Новую систему, вдохновлённую мышлением младенцев, назвали PLATO. Модель обучили на серии видеороликов, предназначенных для представления тех же базовых знаний, которые дети получают в первые несколько месяцев жизни.
Есть три ключевых понятия, которые мы все понимаем с самого раннего возраста: постоянство (объекты не исчезают внезапно), твёрдость (твёрдые объекты не могут проходить друг сквозь друга) и неразрывность (объекты последовательно перемещаются в пространстве и времени). Набор данных, созданный исследователями, охватывал эти три понятия, а также два дополнительных: неизменяемость (свойства объекта, такие как форма, не меняются) и направленная инерция (объекты движутся в соответствии с принципами инерции). Эти концепции были переданы через видеозаписи с мячами, падающими на землю, отскакивающими друг от друга, исчезающими за другими объектами и затем вновь появляющимися и т.д.
PLATO обучили на этих видео, а затем принялись тестировать модель. Когда системе искусственного интеллекта показали видеоролики с «невозможными» сценариями, противоречащими изученной физике, PLATO «указал», что что-то идёт не так. Впрочем, системе всё равно ещё далеко до уровня трёхмесячного ребёнка (если она вообще может его достичь).