Наука и технологии
Сегодня в 19:14
1 мин.

Учёные попытались создать искусственный интеллект, «думающий» как младенец

Никакой эзотерики
Хоть люди и используют по отношению к алгоритмам машинного обучения термины «интеллект» и «нейросеть», они имеют мало общего с настоящим процессом мышления. Компьютер трудно научить «думать» как человек, даже как младенец. Например, маленькие дети инстинктивно понимают, что один объект, ненадолго проходящий позади другого, не должен исчезать и снова появляться в другом месте. Увидев такое, дети сильно удивляются. А вот для искусственного интеллекта такое не является очевидным. В новой работе учёные попытались решить эту задачу.
Учёные попытались создать искусственный интеллект, «думающий» как младенец

Новую систему, вдохновлённую мышлением младенцев, назвали PLATO. Модель обучили на серии видеороликов, предназначенных для представления тех же базовых знаний, которые дети получают в первые несколько месяцев жизни.

Есть три ключевых понятия, которые мы все понимаем с самого раннего возраста: постоянство (объекты не исчезают внезапно), твёрдость (твёрдые объекты не могут проходить друг сквозь друга) и неразрывность (объекты последовательно перемещаются в пространстве и времени). Набор данных, созданный исследователями, охватывал эти три понятия, а также два дополнительных: неизменяемость (свойства объекта, такие как форма, не меняются) и направленная инерция (объекты движутся в соответствии с принципами инерции). Эти концепции были переданы через видеозаписи с мячами, падающими на землю, отскакивающими друг от друга, исчезающими за другими объектами и затем вновь появляющимися и т.д.

PLATO обучили на этих видео, а затем принялись тестировать модель. Когда системе искусственного интеллекта показали видеоролики с «невозможными» сценариями, противоречащими изученной физике, PLATO «указал», что что-то идёт не так. Впрочем, системе всё равно ещё далеко до уровня трёхмесячного ребёнка (если она вообще может его достичь).

Новости партнеров
Новости партнеров