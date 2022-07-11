Учёные попытались создать искусственный интеллект, «думающий» как младенец

Новую систему, вдохновлённую мышлением младенцев, назвали PLATO. Модель обучили на серии видеороликов, предназначенных для представления тех же базовых знаний, которые дети получают в первые несколько месяцев жизни.

Есть три ключевых понятия, которые мы все понимаем с самого раннего возраста: постоянство (объекты не исчезают внезапно), твёрдость (твёрдые объекты не могут проходить друг сквозь друга) и неразрывность (объекты последовательно перемещаются в пространстве и времени). Набор данных, созданный исследователями, охватывал эти три понятия, а также два дополнительных: неизменяемость (свойства объекта, такие как форма, не меняются) и направленная инерция (объекты движутся в соответствии с принципами инерции). Эти концепции были переданы через видеозаписи с мячами, падающими на землю, отскакивающими друг от друга, исчезающими за другими объектами и затем вновь появляющимися и т.д.

PLATO обучили на этих видео, а затем принялись тестировать модель. Когда системе искусственного интеллекта показали видеоролики с «невозможными» сценариями, противоречащими изученной физике, PLATO «указал», что что-то идёт не так. Впрочем, системе всё равно ещё далеко до уровня трёхмесячного ребёнка (если она вообще может его достичь).