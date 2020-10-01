Учёные порекомендовали пить кофе после завтрака, а не до него

Исследователи обнаружили, что чашка крепкого кофе до завтрака может нарушить реакцию организма на глюкозу. Учёные наблюдали за 29 здоровыми добровольцами. Каждый испытуемый провёл три эксперимента. В первом люди спали всю ночь без перерывов, прежде чем выпить сладкий напиток с утра (который имитировал завтрак). Учёные взяли у них образцы крови и установили показатели глюкозы и инсулина.

В двух других экспериментах добровольцы просыпались по ночам каждый час. Затем они выпивали сладкий напиток, но в одном случае ему предшествовал чёрный кофе.

Как оказалось, начинать день после ночи с плохим сном с чашечки крепкого кофе не стоит. Это оказывает негативный эффект на метаболизм глюкозы.