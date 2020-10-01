Наука и технологии
Сегодня 15:30
Учёные порекомендовали пить кофе после завтрака, а не до него
Особенно после плохой ночи
Учёные из Батского университета в Британии выяснили, что пить кофе до завтрака может быть вредно. Лучше делать это на сытый желудок.
Исследователи обнаружили, что чашка крепкого кофе до завтрака может нарушить реакцию организма на глюкозу. Учёные наблюдали за 29 здоровыми добровольцами. Каждый испытуемый провёл три эксперимента. В первом люди спали всю ночь без перерывов, прежде чем выпить сладкий напиток с утра (который имитировал завтрак). Учёные взяли у них образцы крови и установили показатели глюкозы и инсулина.
В двух других экспериментах добровольцы просыпались по ночам каждый час. Затем они выпивали сладкий напиток, но в одном случае ему предшествовал чёрный кофе.
Как оказалось, начинать день после ночи с плохим сном с чашечки крепкого кофе не стоит. Это оказывает негативный эффект на метаболизм глюкозы.