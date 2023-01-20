Учёные посоветовали подавать веганские бургеры в школах и тюрьмах

Новый отчёт был подготовлен экспертами консалтинговой компании Systemiq в партнёрстве с Эксетерским университетом. «Использование государственных учреждений (например, правительственных учреждений, больниц, тюрем, школ) для закупки альтернативных белков в больших количествах быстро увеличит спрос и поможет производителям добиться эффекта масштабирования», — считают авторы.

Есть мнение, что животноводство наносит ущерб природе, а красное мясо, похоже, связано с повышением риска рака. Однако некоторые опасаются, что растительное мясо не так питательно, как настоящее. Кроме того, исследования показали, что некоторые альтернативные мясные продукты содержат чрезмерное количество соли.