Наука и технологии
17:39, 20 января 2023
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Учёные посоветовали подавать веганские бургеры в школах и тюрьмах

Чтобы постепенно начать отходить от мяса

В новом отчёте учёных утверждается, что веганская еда должна подаваться в школах, тюрьмах и больницах. Это якобы способствует её популярности среди широкой публики.

Учёные посоветовали подавать веганские бургеры в школах и тюрьмах

Фото: Unsplash

Новый отчёт был подготовлен экспертами консалтинговой компании Systemiq в партнёрстве с Эксетерским университетом. «Использование государственных учреждений (например, правительственных учреждений, больниц, тюрем, школ) для закупки альтернативных белков в больших количествах быстро увеличит спрос и поможет производителям добиться эффекта масштабирования», — считают авторы.

Есть мнение, что животноводство наносит ущерб природе, а красное мясо, похоже, связано с повышением риска рака. Однако некоторые опасаются, что растительное мясо не так питательно, как настоящее. Кроме того, исследования показали, что некоторые альтернативные мясные продукты содержат чрезмерное количество соли.

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